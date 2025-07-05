Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла на пресс-конференции призвал к восстановлению работы газопроводов «Северный поток». По его словам, энергетический поворот (переход на альтернативные источники энергии) в Германии провалился, реформа должна быть приостановлена.

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Хрупалла заявил, что для поддержки экономики страны необходимо продлить эксплуатацию угольных электростанций и возобновить импорт российского газа.

Он подчеркнул, что ремонт «Северного потока» поможет снизить давление на экономику, а оператором газопровода может стать любая сторона, включая американскую, которая могла бы зарабатывать на поставках газа из России.

Политик также указал, что Украине не выиграть в конфликте с Россией. Он призвал власти Германии отказаться от дополнительных поставок оружия Киеву, подчеркнув, что выступает за мирное урегулирование.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель потребовала возобновить импорт российского газа и работу немецких атомных электростанций, чтобы страна преодолела промышленный кризис.