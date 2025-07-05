Жапаров высказался на тему смены статуса русского языка

Киргизия нуждается в русском языке, его нельзя лишать статуса официального, как предлагают некоторые политики. Об этом в интервью агентству «Кабар» заявил президент республики Садыр Жапаров.

В интервью журналисты напомнили, что президент России Владимир Путин выразил благодарность властям Киргизии за статус официального русского языка. При этом в республике есть политики, которые считают, что данный статус должен быть изменен.

«Можете ли вы поделиться своим мнением о сегодняшнем состоянии и будущем русского языка в Кыргызстане?» — спросил интервьюер. «Русский язык определен в нашей конституции как официальный язык страны. Владимир Владимирович выразил благодарность за нашу поддержку русского языка. На деле, не русский язык нуждается в нас, а мы нуждаемся в русском языке», — ответил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что русский язык является одним из шести мировых языков. Без него Киргизия не сможет выйти на международный уровень. Русский используют в странах бывшего СССР, а в государствах дальнего зарубежья чаще всего предлагают русскоязычных переводчиков.

«Предложение политиков об изменении статуса русского языка является ошибочным. Конечно, в первую очередь нужно развивать свой язык. Но нам также нужно знать русский и английский языки. Половина мира использует эти два языка», — резюмировал глава Киргизии.

Он добавил, что киргизская молодежь сегодня говорит на 3-4 языках, и это хорошо, поскольку позволяет свободно путешествовать по миру.