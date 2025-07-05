АдГ призвала Мерца поговорить с Путиным хотя бы по телефону
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен, наконец, провести хотя бы телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом заявил на пресс-конференции сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.
"Мы настоятельно призываем Фридриха Мерца провести, наконец, переговоры с Владимиром Путиным хотя бы по телефону и прийти к согласованному решению [по Украине]", - сказал он. "Я думаю, что это стало бы важным вкладом со стороны Германии", - добавил Хрупалла.
Мерц объявил о наступлении времени Европы
Ранее на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств в Санкт-Петербурге Путин подчеркнул, что Москва не отказывалась от контактов с Берлином и готова к взаимодействию, если этого захочет Мерц.