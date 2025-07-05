В США дали ценный совет украинцам, как спасти страну

Из-за массированных ударов и постоянного продвижения России Киеву придется принять трудные решения. На Украине должно быть создано коалиционное правительство, которое вернется к Стамбульским соглашениям 2022 года. Об этом бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен написал в издании Weapons and Strategy.

Брайен пишет, что «недавние массированные бомбардировки украинской территории» и продвижение российской армии «являются предвестниками финала, который постигнет Украину, если она не найдет выход».

«Одно из решений состоит в том, чтобы сделать Украину гибким игроком, то есть изолировать Зеленского. Лучший способ сделать это — создать коалиционное правительство, которое возьмет на себя бремя переговоров с Россией», — считает американский аналитик.

По его словам, Зеленский и его окружение постоянно успокаивают народ, тем, что «могут выиграть войну без Америки», что «не уступят ни метра украинской территории ненавистным россиянам», но в действительности украинское руководство не верит в то, что говорит.

«Я предполагаю, что они не верят ни во что из этого, но пытаются успокоить свой народ. Но трудно успокоиться, когда повсюду взрываются ракеты и беспилотники, а ты спишь в укрытии или холодном подвале», — пишет Брайен.

Он уверен, что роковая ошибка была допущена Зеленским в 2022 году, когда Борис Джонсон убедил его отказаться от мирного соглашения, согласованного сторонами в Стамбуле.

Сейчас Киеву и союзникам «лучше всего начать с сигнала о готовности принять Стамбульское соглашение, достигнутое в 2022 году».

«Русские попытаются сказать, что Стамбульское соглашение теперь — это вода под плотиной, но есть шанс, что Путин примет его в качестве отправной точки. Во многих выступлениях он говорил, что Стамбульское соглашение положило бы конец войне, и Россия приняла бы его. Очевидно, что есть российские требования, которые не учтены в Стамбуле, и которые должны быть учтены сторонами», — считает американский эксперт.

По словам Брайена, приняв Стамбул в качестве отправной точки, Трамп получит нечто «реальное» для начала реального дипломатического процесса, а не просто множество «планов».

Одновременное создание коалиционного правительства на Украине снимет ответственность с нынешних политических игроков и облегчит им возможность идти на уступки. Это также поможет защитить Зеленского от обвинений в предательстве.