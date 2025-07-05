Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретные документы управления СБУ по Николаевской области. Из них следует, что Киев не доверяет крымским татарам, живущим на Украине, и подозревает, что они вынашивают сепаратистские планы при поддержке Турции.

Издание пишет, что речь идет о структурах «антироссийских татар», проживающих сейчас на Украине и принимающих активное участие в антироссийской пропаганде Киева.

«Секретная переписка предполагает проникновение Киева в крымскотатарскую диаспору и слежку за структурами, связанными с Турцией. СБУ заклеймила даже татар, ведущих антироссийскую пропаганду, их подозревают в сепаратизме...», — пишет газета.

Первый из четырех секретных украинских документов, полученных Aydınlık и опубликованный в пятницу, показал, что Служба безопасности Украины (СБУ) создала «шпионские позиции» в диаспоре в Стамбуле, Анкаре и Измире и осуществляла разведывательную деятельность.

Второй секретный документ раскрывает, что подполковник СБУ Виталий Танасийчук участвовал в операции против «попыток нарушить общественно-политическую стабильность» на Украине через этнический фактор внутри крымскотатарской общины».

«В документе появляется более поразительная деталь. Утверждается, что среди крымскотатарской общины Украины распространяются «идеи автономии и сепаратизма», причем эта деятельность осуществляется «при поддержке турецких правительственных организаций». Отмечается, что благодаря проникновению подполковника Танасийчука в крымскотатарские круги, эта «противоправная деятельность была своевременно раскрыта», — пишет Aydınlık.

Все документы были подготовлены Николаевским областным управлением СБУ. В них говорится, что офицеры, отличившиеся в разведывательных операциях, должны быть поощрены.