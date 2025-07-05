СМИ узнали о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора

Корпорация BlackRock (США) в январе 2025 года остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что власти Украины заключили сделки по ресурсам, портовой инфраструктуре, ключевым активам с рядом крупных британских, турецких, китайских, американских холдингов и корпораций.

«BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране», — пояснил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что руководство компании приняло это решение на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины.

BlackRock — американская транснациональная инвестиционная компания, крупнейшая в мире по размеру активов под управлением — свыше $11 трлн.