СМИ узнали о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора

Илья Родин

Корпорация BlackRock (США) в январе 2025 года остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

СМИ узнали о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что власти Украины заключили сделки по ресурсам, портовой инфраструктуре, ключевым активам с рядом крупных британских, турецких, китайских, американских холдингов и корпораций.

«BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране», — пояснил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что руководство компании приняло это решение на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины.

BlackRock — американская транснациональная инвестиционная компания, крупнейшая в мире по размеру активов под управлением — свыше $11 трлн.