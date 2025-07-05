Стало известно, на кого Трамп «променял» Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, пишет The Washington Post.

Накануне американские официальные лица заявили, что США не прекращают военную помощь в целом, она будет продолжена. Вместе с тем, заметили в Белом доме и Пентагоне, интересы США должны быть обеспечены в первую очередь.

«Главным вызовом в американской внешней политике является сейчас то, что обязательства Вашингтона в сфере обороны по всему миру превышают его возможности их выполнять», — отметил автор статьи.

В связи с этим, уточнил обозреватель, Трамп вынужден помогать союзникам, приоритетным с политической и стратегической точек зрения. В частности, обращать внимание на просьбы Израиля.

«Если Трамп хочет угодить и «ястребам» и «голубям» в своей разделенной коалиции, то жесткая линия в отношении Ирана и более мягкая в отношении России имеет очевидные политические преимущества с его точки зрения», — пояснил аналитик.

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