Германия перестала быть самой популярной у беженцев страной ЕС

Германия впервые за долгое время перестала быть самой популярной у беженцев страной ЕС. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, передает ТАСС.

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За первые шесть месяцев 2025 года ФРГ получила 65 495 запросов на предоставление убежища. При этом она уступила сразу двум странам — Испании и Франции. Власти этих государств получили 76 020 и 75 428 запросов соответственно.

Наименее популярными у иностранцев стали Венгрия и Словакия — обе страны получили менее чем по сто запросов.

Ранее в Британии сообщили, что французские силовики стали протыкать ножами надувные лодки, на которых мигранты пересекают Ла-Манш. Такой метод взяли на вооружение в рамках закона, нацеленного на пресечение попыток нелегального пересечения границы. Его уже поприветствовали в Великобритании, куда в 2025 году на лодках прибыли более 20 тысяч нелегалов (плюс 51 процент в сравнении с 2023-м).