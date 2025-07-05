В Киеве практически исчерпан ресурс зенитных установок, ремонт и разработка новых моделей не осуществляется. Виноваты в этом «полковники генштаба ВСУ, привыкшие десятилетиями пилить деньги». Об этом заявила депутат Марьяна Безуглая, пишет издание «Страна».

Безуглая отметила, что для защиты Киева не хватает «Гепардов» и других зенитных орудий. При этом существующие выходят из строя, их вынуждены ремонтировать сами экипажи. «Простой цикл сопровождения» до сих пор не разработан минобороны Украины и генштабом ВСУ.

«Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт, когда это мог бы легко обеспечить и город», — заявила Безуглая.

Также она сообщила, что до сих пор не принято на вооружение программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, Сейчас такие программы используются «в серую».

Безуглая обвинила в проблемах «полковников генштаба, привыкших "пилить" деньги на проведении опытно-конструкторских работ десятилетиями».

По ее словам, военные коррупционеры «блокируют любые инициативы извне», даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях.