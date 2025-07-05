Решение Соединенных Штатов приостановить поставки вооружений и военной техники ВСУ вызвало панику в Киеве, пишет обозреватель Ставрула Пабст в статье для Responsible Statecraft.

О приостановке поставок во вторник, 1 июля, рассказала газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила на брифинге этот факт и объяснила такое решение необходимостью «поставить интересы США на первое место».

«Любая задержка или замедление в поддержке обороноспособности Украины только подтолкнет [Москву] к продолжению [конфликта], а не к поиску мира», — заявила заместитель министра иностранных дел Украины Мариана Беца.

Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудило Министерство иностранных дел Украины вызвать для консультаций высокопоставленного чиновника из посольства США, уточнила Пабст.

«И пока Москва наносит удар, Киев остается без критически важных поставок. Вашингтон решил придержать ранее обещанное оружие, включая ключевые ракеты ПВО, поскольку у него заканчиваются собственные запасы», — отметила автор статьи.

По данным Пабст, российские войска наступают на всех направлениях, полностью взяли под контроль ЛНР. Кроме того, добавила она, Украина утратила ключевой запас лития, что предположительно ставит под угрозу минеральную сделку с США.

«В Киеве началась паника»: Украинская элита вывозит свои семьи

Дженнифер Каванах, старший научный сотрудник и директор по военному анализу в Defense Priorities, заметил, что интерес США к Украине, и без того минимальный, снизился после сообщений о том, что перечень ресурсов по минеральной сделке снова сократился.