В ходе саммита НАТО в Гааге в конце июня США отказали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в сохранении власти и личных гарантиях.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«По моим данным, во время визита Ермака в Вашингтон, а затем и Зеленского в Гаагу — речь шла о сохранении власти и личных гарантиях. Американцы в них отказали», — отметил он.

Кроме того, сообщил Дубинский, Зеленскому указали на то, что в случае волнения на Украине США не поддержат подавление гражданского протеста.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский должен был признать поражение еще год назад.

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Также 4 июля британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что властям Украины и Зеленскому нужно смириться с тем, что страна не сможет вернуть потерянные территории.