Власти Великобритании собственными действиями загнали себя в бутылку в украинском кризисе, отрезав возможность поиска дипломатического решения, заявил ТАСС российский посол в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

«В украинском кризисе Лондон задрал ставки предельно высоко, представляя конфликт почти что в библейских категориях борьбы добра со злом. Тем самым он загнал себя в бутылку, по сути, не оставив дипломатических зазоров», — сказал он.

Ранее Келин отметил, что «коалиция желающих», созданная Лондоном и Парижем для помощи Киеву, стала очередным сборищем «друзей Киева».

Он также указал на лицемерие Британии в вопросе призыва к миру на Украине.