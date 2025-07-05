В Великобритании, кажется, назревает очередной политический кризис. Критики леволиберального правительства говорят о «катастрофической неспособности” премьер-министра Кира Стармера остановить иммиграцию. Пока деньги простых британцев не доходят до их карманов, нелегальные мигранты продолжают прибывать в Соединенное Королевство неостановимым потоком.

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Когда будущие историки оглянутся на это прискорбное лейбористское правительство, они определят его как администрацию, которая руководила уничтожением британской идентичности, культуры и образа жизни, существовавших на этих островах веками, пишет Daily Mail.

Ибо величайшей катастрофой первого года пребывания сэра Кира Стармера на своем посту стала его катастрофическая неспособность обуздать массовую неконтролируемую иммиграцию, продолжает симпатизирующее консерваторам издание.

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Конечно, во время прошлогодней кампании по всеобщим выборам не было никаких признаков предстоящего нарушения служебных обязанностей. Перенесемся в июль 2024 года, и Скользкий Стармер (так британского премьера именует автор статьи в Daily Mail) говорил, что сделает все возможное, чтобы прийти к власти. Он обещал "разгромить банды", которые контролировали потоки мигрантов через Ла-Манш, создать новое командование пограничной безопасности с сотнями сотрудников и рассматривать ходатайства о предоставлении убежища "быстро, твердо и справедливо’.

Ни одно из этих прекрасных слов не было претворено в эффективные действия, и за прошедшие 12 месяцев Стармер и его правительство фактически навязали британскому народу политику открытых границ - политику, за которую никто никогда не голосовал.

“И в процессе этого они лгали, вводили в заблуждение и травили британцев по одному из самых важных вопросов, с которыми мы сталкиваемся как нация”, – констатирует Daily Mail.

Американский экономист Томас Соуэлл однажды сказал: "Иммиграционные законы - это единственные законы, которые когда-либо обсуждались с точки зрения того, как помочь людям их нарушать".

“И это именно то, что делает Стармер – отдает предпочтение мигрантам, которые въезжают в нашу страну нелегально, а не порядочному, трудолюбивому большинству, которое поддерживает и уважает наши законы”, – продолжает Daily Mail.

При лейбористах количество небольших морских переправ мигрантов-нелегалов возросло до беспрецедентного уровня. Только в понедельник, 30 июня, Ла-Манш пересекли 879 мигрантов, в результате чего число просителей убежища, въехавших в нашу страну за первые шесть месяцев этого года, достигло рекордного уровня. Во вторник, 1 июля, их было еще 440. С тех пор как лейбористы пришли к власти почти ровно год назад, почти 50 000 мигрантов – в основном молодые люди из исламских стран – нелегально въехали в Великобританию, в результате чего с 2018 года их общее число превысило 170 000.

Это нарастающий кризис, который обходится британским налогоплательщикам в 7-10 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно – деньги, которые должны идти на поддержку разваливающейся национальной службы здравоохранения, пенсионеров и семейных ферм, а не людей, нарушающих британские законы, продолжает громить Стармера Daily Mail.

Этот кризис, очевидно, должен был обостриться в тот самый момент, когда Стармер и его незадачливый кабинет решили отказаться от руандийского плана высылки просителей убежища из Британии в африканскую Руанду, декриминализовать нелегальную миграцию, расширить использование отелей и частного жилья для нелегальных мигрантов и позволить тысячам других мигрантов подать прошение о предоставлении убежища, как только они доберутся до Великобритании.

Поступив таким образом, Стармер лишь подстегнул других потенциальных мигрантов отправляться в Великобританию. С таким же успехом, саркастически замечает Daily Mail, он мог бы разместить на Белых скалах Дувра большую неоновую вывеску с надписью: "Заходите – мы позволим вам остаться’.

В этом году количество переправок на небольших лодках увеличилось почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на 80 процентов по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Неспособность Стармера депортировать этих нарушителей закона, усугубленная его решением разместить многих из них в самом сердце британских общин, показывает, с каким презрением он относится к британскому народу.

Ситуация становится еще хуже. Лейбористское правительство использует деньги налогоплательщиков для оплаты услуг частных подрядчиков, которые предлагают частным арендодателям более выгодные условия для приема нелегальных мигрантов и лиц, ищущих убежища, чем для жителей Великобритании.

Другими словами, Британия Стармера - это место, где собственные деньги людей используются для того, чтобы перекупить их на рынке частного жилья, констатирует Daily Mail.

И хотя Стармер продолжает утверждать, что он "громит банды", повторяя эту фразу, как какой–то неисправный робот, даже его собственный начальник пограничной службы Великобритании на прошлой неделе заявил, что его стратегия не работает.

Он не только не уничтожает банды, но и фактически декриминализирует их, устраняя все препятствия для торговли людьми и предлагая проживание в отелях и социальные пособия нелегальным мигрантам.

Это привело к тому, что налогоплательщики Великобритании получили еще один счет на общую сумму 15 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия.

Единственное, что "разбил" Стармер за прошедший год, - это безопасность британских границ, целостность британской территории и право законопослушного большинства жить в безопасной стране, где они чувствуют себя в безопасности.

“И мы знаем только об этих нелегальных иммигрантах, – пишет Daily Mail. – Вполне вероятно, что еще тысячи людей прибывают незамеченными – прячутся в грузовиках, используют поддельные проездные документы и т.д.”

“Тем временем Стармер и его некомпетентные министры практически ничего не делают для депортации сотен тысяч нелегальных мигрантов, которые уже живут и работают среди нас”, – негодует автор разносной статьи.

Не менее абсурдно наблюдать, как Стармер говорит, что хочет инвестировать в оборону и укреплять безопасность Великобритании, и в то же время отказывается решать пограничный кризис, из–за которого в страну приезжает огромное количество людей с криминальными и сексуальными наклонностями.

Телекомпания GB News на этой неделе сообщила, что один из контрабандистов, за которыми она следила в Интернете, распространял видеоролики ИГИЛ (т. н. “Исламское государство” – запрещенная в России террористическая организация – «МК»), в том числе видео, на котором людям стреляли в голову в упор.

“Именно бесконтрольное и хаотичное руководство Стармера в большей степени, чем любой другой иностранный режим, представляет в настоящее время самую серьезную угрозу нашей безопасности”, – громит премьера Daily Mail.

И дело не только в том, что происходит на границах. По всей стране, не только в крупных и явно переживающих упадок городах, таких как Лондон, Бирмингем и Лестер, но и в небольших торговых центрах и приморских деревнях, Британия быстро становится неузнаваемой. Понятно, что миллионы британцев чувствуют себя чужими в своей собственной стране.

И нелегальная миграция - не единственная проблема. Уровень чистой легальной миграции в страну остается на исторически беспрецедентном уровне. Сотни тысяч неквалифицированных, низкооплачиваемых мигрантов, более 80% из которых приезжают из-за пределов Европы, из стран с радикально отличающимися культурами и образом жизни. Почти 1 миллион человек мигрировали в Великобританию в период с апреля 2024 по март 2025 года – примерно в 20 раз больше, чем на небольших судах.

“И хотя с тех пор их число немного сократилось, составив почти полмиллиона человек в год, это по-прежнему равносильно ежегодному увеличению количества городов в Великобритании размером с Ноттингем. Это чистое безумие”, – режет правду-матку Daily Mail.

Неизбежным следствием всего этого стало дальнейшее повышение арендной платы. Например, с 1990–х годов число владельцев жилья в Лондоне сократилось на 20%, в то время как арендная плата за последние 15 лет выросла на 85%. Между тем, почти половина всего социального жилья в столице досталась семьям, возглавляемым людьми, которые родились не в Великобритании, в то время как в некоторых районах Бирмингема, Лестера и других мест эта цифра намного выше.

“Посмотрите, – призывает Daily Mail, – также на то, как за последний год проявились более коварные последствия этой очень целенаправленной политики массовой иммиграции и явно провальной политики мультикультурализма, которые стали неизбежными для миллионов людей.

Одно недавнее исследование показало, что иностранные граждане в 3,5 раза чаще, чем граждане Великобритании, подвергаются аресту за сексуальные преступления. Действительно, возможно, самым шокирующим последствием эксперимента с массовой иммиграцией стало возобновление скандала с бандами грумеров, который был вновь поднят на повестку дня в январе, когда большая часть правящего класса (особенно депутаты от лейбористской партии, которые зависят от голосов мусульман) надеялась, что с этим покончено навсегда”.

“Более чем в 50 городах организованные банды мужчин пакистанского происхождения систематически насилуют, подвергают сексуальному насилию и надругательствам над белыми девушками из рабочего класса именно потому, что они белые и немусульманки”, – утверждает Daily Mail, задаваясь вопросом: «И что сделал Стармер, когда люди потребовали узнать правду и добиться справедливости для этих бедных девочек, потребовав провести общенациональное расследование? Он обвинил их в том, что они "встали на сторону ультраправых", в то время как член парламента от лейбористской партии Люси Пауэлл выступила на ведущем шоу Би-би-си, высмеяв людей, которые говорили об этом".

Был ли когда-нибудь премьер-министр и правительство, настолько оторванные от проблем миллионов простых людей? Решение лейбористов расширить перечень оруэлловских "инцидентов на почве ненависти, не связанных с преступлениями", стало еще одним примером того, что это правительство не уважает свободу слова и крайне нетерпимо ко всем, кто ставит под сомнение их фанатизм в отношении иммиграции и открытых границ.

“Реальность такова, что массовая иммиграция меняет нашу страну к худшему, а не к лучшему, – продолжает гнуть свою линию автор статьи в Daily Mail. – Приток людей с минимальными навыками, приезжающих сюда за очень низкой зарплатой, отнимает у экономики больше средств, чем приносит... За год правления лейбористского правительства стало неоспоримо очевидно, что массовая неконтролируемая иммиграция разделяет нашу страну и подрывает нашу экономику и нашу безопасность”.

Зато – это добавим уже от себя – Стармер и его шатия-братия во весь опор занимаются поддержкой воюющей против России Украины. Впрочем, это, как говорят в либеральных кругах, «другое».