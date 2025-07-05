Главарь киевского режима Владимир Зеленский начал в каждом своём публичном выступлении благодарить главу Белого дома Дональда Трампа из-за страха потерять поддержку США.

Об этом говорится в статье испанской газета El Pais, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Авторы публикации при этом отмечает, что просроченный начал заискивать перед Вашингтоном ещё после резонансной перепалки в Белом Доме с американским лидером и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом.

«С тех пор каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу, – пишет El Pais. – Причина этой лестной риторики – не что иное, как зависимость Украины от помощи США».

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Также журналисты испанского издания обратили внимание на тот факт, что чем чаще поднимается вопрос о полном прекращении поддержки Украины, тем чаще звучат слова благодарности.

«После того, как Пентагон недавно приостановил поставки критически важных для Украины боеприпасов, Зеленский сразу же записал хвалебное обращение», – резюмирует El Pais.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Евросоюзе внезапно набросились на Зеленского.