Трамп назвал возможные сроки заключения сделки по Газе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть заключена на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

© Лента.ру

Американский лидер указал, что «очень оптимистично» смотрит на возможность заключения данной сделки.

Трамп также прокомментировал новость о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение по Газе, назвав ее хорошей.

На Украине назвали цель звонка Трампа Путину

Ранее Трамп сообщил, что Израиль принял предложение о временном перемирии в Газе. Он также пригрозил ХАМАС, что в случае отказа от прекращения огня группировке станет «только хуже».