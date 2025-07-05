Трамп назвал очень сложной ситуацию вокруг Украины
Ситуация вокруг Украины очень сложная. Такую оценку ей дал глава американской администрации Дональд Трамп. Говоря о своём телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, президент США сообщил, что они говорили о «разных вещах».
«У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор. Это очень сложная ситуация», — цитирует Трампа ТАСС.
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Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал телефонный разговор с Трампом «очень важным и содержательным».