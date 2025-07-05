Трамп назвал очень сложной ситуацию вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины очень сложная. Такую оценку ей дал глава американской администрации Дональд Трамп. Говоря о своём телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, президент США сообщил, что они говорили о «разных вещах».

«У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор. Это очень сложная ситуация», — цитирует Трампа ТАСС.

В Британии предрекли выход Трампа из сделки по Украине из-за поведения Зеленского

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал телефонный разговор с Трампом «очень важным и содержательным».