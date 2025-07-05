В Британии предрекли выход Трампа из сделки по Украине из-за поведения Зеленского

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может выйти из урегулирования украинского конфликта, если глава Украины Владимир Зеленский продолжит «жаловаться» лидерам Европейского союза (ЕС) на попытку главы Белого дома выстроить диалог с Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По мнению эксперта, Трамп либо позволит идти всему своим чередом, и в конечном счете жалобы прекратятся, или же американский президент «просто выйдет из сделки по Украине».

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Как считает Меркурис, попытки президента Украины найти поддержку против Трампа среди европейских политиков лишь раздражают главу Соединенных Штатов.

«Его [Зеленского] постоянные упреки были довольно резкими. И я думаю, что ему стоит усвоить, что они повлияют на его популярность [у Трампа]», — предупредил аналитик.

В заключение эксперт порекомендовал Зеленскому начать следить за словами, иначе ему придется забыть о поддержке Вашингтона.

Ранее Меркурис заявил, что властям Украины во главе с президентом нужно смириться с тем, что Киев не вернет потерянные территории. Аналитик добавил, что невозможность возврата территорий принимают как союзники Киева в Евросоюзе и США, так и сами граждане Украины.