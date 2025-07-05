Президент Румынии начал игнорировать звонки желающих обсудить проблемы граждан

Президент Румынии Никушор Дан, призывавший граждан обращаться к нему для обсуждения проблем, начал игнорировать их звонки. Об этом сообщает портал Gandul.

Дан накануне выборов опубликовал номер телефона для связи с населением, однако сейчас желающие поговорить с президентом слышат автоответчик, который информирует о переполненной голосовой почте.

По мнению журналистов, это связано с планами правительствами по повышению ставки НДС до 21 процента, несмотря на то, что во время предвыборной кампании Дан обещал, что этого не произойдет.

Избранный президент Румынии поддерживает Украину и введение санкций против РФ

Ранее стало известно, что жители Румынии после победы Дана на выборах начали разрезать паспорта, призывать к революции и просить политубежище в России и других странах.