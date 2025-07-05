Президент Румынии начал игнорировать звонки желающих обсудить проблемы граждан
Президент Румынии Никушор Дан, призывавший граждан обращаться к нему для обсуждения проблем, начал игнорировать их звонки. Об этом сообщает портал Gandul.
Дан накануне выборов опубликовал номер телефона для связи с населением, однако сейчас желающие поговорить с президентом слышат автоответчик, который информирует о переполненной голосовой почте.
По мнению журналистов, это связано с планами правительствами по повышению ставки НДС до 21 процента, несмотря на то, что во время предвыборной кампании Дан обещал, что этого не произойдет.
Избранный президент Румынии поддерживает Украину и введение санкций против РФ
Ранее стало известно, что жители Румынии после победы Дана на выборах начали разрезать паспорта, призывать к революции и просить политубежище в России и других странах.