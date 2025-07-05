Цукерберга выгнали из Белого дома

Главу Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме после того, как он «неожиданно вошел» во время закрытого совещания, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на собственный источник.

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Уточняется, что глава Meta внезапно появился на пороге Овального кабинета во время совещания президента США Дональда Трампа с военными, на котором они обсуждали перспективный истребитель шестого поколения F-47. После этого Цукерберга попросили покинуть Овальный кабинет, сообщает телеканал.

Некоторые чиновники, по данным NBC, обеспокоились сложившейся ситуацией, так как у Цукерберга нет соответствующего допуска к секретной информации.

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Дональд Трамп накануне сравнил Белый дом с вокзалом из-за потока посетителей. Уточняется, что помощники пытались приучить Трампа к дисциплине годами, однако полного успеха достичь не смогли. При этом, министры часто слоняются по Белому дому, а главы ведомств вместо 30-минутного визита нередко остаются на несколько часов.