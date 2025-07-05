Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от энергоносителей РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вынудить Венгрию отказаться от российских энергоносителей. Такое мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х.

По словам венгерского премьер-министра, прекращение закупок российских энергоресурсов приведет к существенному росту расходов для населения страны. Он также отметил, что позиция Евросоюза, поддерживающего Украину, может негативно сказаться на благосостоянии венгерских семей.

Стало известно о подготовке побега Зеленского на Запад

Кроме того, Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth, что украинские спецслужбы ведут активную деятельность на территории Венгрии с целью повлиять на исход парламентских выборов, которые пройдут в 2026 году. По словам премьера, Киев стремится добиться смены существующего руководства Венгрии на политические силы, поддерживающие Украину, чтобы обеспечить одобрение евроинтеграции страны и ее вступления в Европейский союз, передает RT.