Маск подал документы на регистрацию своей партии и пообещал супервеселье

Американский миллиардер Илон Маск подал документы на регистрацию собственной партии под названием «Партия Америки».

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На это указывают данные реестра американского избиркома.

«Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Партии Америки? Это будет супервесело!» — пообещал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.

В качестве казначея партии указан финансовый директор принадлежащей Маску компании Tesla Вайбхав Танеджи.

5 июля предприниматель объявил о создании своей политической партии. По его словам, миссия «Партии Америки» — «вернуть свободу» жителям США.