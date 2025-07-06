Маск подал документы на регистрацию своей партии и пообещал супервеселье

Американский миллиардер Илон Маск подал документы на регистрацию собственной партии под названием «Партия Америки».
На это указывают данные реестра американского избиркома.
«Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Партии Америки? Это будет супервесело!» — пообещал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
В качестве казначея партии указан финансовый директор принадлежащей Маску компании Tesla Вайбхав Танеджи.
5 июля предприниматель объявил о создании своей политической партии. По его словам, миссия «Партии Америки» — «вернуть свободу» жителям США.