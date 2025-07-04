Трамп провел телефонные переговоры с двумя европейским лидерами

Президент США Дональд Трамп позвонил двум европейским лидерам — президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Италии Джордже Мелони. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на CNN.

Отмечается, что детали этих переговоров пока неизвестны — на данный момент официальные источники не раскрыли темы и продолжительность звонков. При этом, ранее Макрон провел телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным, который стал их первым разговором за последние три года.

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Кроме того, 3 июня также состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, во время этих переговоров Путин рассказал главе Белого дома о реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.