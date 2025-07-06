Телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина говорит о том, что международно-политическая обстановка для Москвы улучшается. На это указал военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

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«Я думаю, что этот звонок символизирует решительное изменение текущей ситуации в пользу России. Европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими», — сказал Меркурис. Он отметил, что Москва осталась в выигрыше от этого звонка.

Кроме того, в Евросоюзе постепенно начинают принимать тот факт, что Россия, вероятнее всего, выйдет победителем из украинского конфликта, так что европейские лидеры начинают налаживать отношения с Москвой и возобновлять с ней контакты, добавил аналитик.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.