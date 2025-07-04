Глава МИД КНР: конфликт между Израилем и Ираном не должен повториться

Ирано-израильский конфликт не должен повториться, поскольку дальнейшее применение силы приведет к всплеску ненависти и эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Недавний военный конфликт между Израилем и Ираном не должен повториться, потому что война не решит проблему иранской ядерной программы. А превентивный удар будет явно лишен легитимности, станет произвольным применением силы, что только вызовет еще больший конфликт и накопление еще большей ненависти", - сказал он в Париже на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

По словам Ван И, силу нужно использовать в мирных интересах и не доказывать ее применением свою правоту. Китайский дипломат также указал на необходимость решения палестинской проблемы и конфликта в секторе Газа, которые "нельзя отодвигать на второй план". Глава МИД КНР отметил, что законные требования палестинцев необходимо удовлетворить как можно скорее, а "голос справедливости мусульманского мира должен быть услышан".

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана.

Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.