Умер автор музыкальной темы к сериалу «Секретные материалы»

Композитор из США Марк Сноу умер в возрасте 78 лет — он известен тем, что является автором музыкальной темы к культовому сериалу «Секретные материалы». Об этом сообщает Variety.

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Отмечается, что композитор был найден мертвым у себя дома. Помимо заглавной темы к «Секретным материалам», он также написал музыку для сериалов «Говорящая с призраками», «Голубая кровь» и другим. За свою карьеру Сноу стал 15-кратным номинантом на премию «Эмми», при этом шесть номинаций он получил за работу над «Секретными материалами».

«Марк Сноу, <...> превративший тему “Секретных материалов“ в неожиданный хит 1990-х, умер в пятницу у себя дома в Коннектикуте. Ему было 78 лет», — сообщает издание.

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