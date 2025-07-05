Власти Молдавии закрыли транзит для граждан Украины, которые были депортированы из России в Грузию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитников.

© Газета.ru

Они уточнили, что транзит был закрыт 1 июля. До этого момента депортированные украинцы направлялись из Тбилиси в Кишинев, после чего ехали на автобусе на Украину. Правозащитники пояснили, что другие маршруты требовали больше времени и документов.

Правозащитники отметили, что после вступления решения в силу граждане Украины вынуждены находиться на КПП неделями. При этом большинство из них не имеют загранпаспорт, а продукты и лекарства им поставляют волонтеры, следует из материала.

Молдавия повторяет роковые ошибки Украины

В мае украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Молдавии Майей Санду. На встрече обсуждались шаги по достижению устойчивого мира на Украине и усилению двустороннего сотрудничества.

Ранее ирландский журналист заявил, что Молдавия идет по украинскому пути.