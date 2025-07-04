Орбан резко высказался о «плане Зеленского»
Президент Украины Владимир Зеленский хочет заставить Венгрию отказаться от энергоресурсов из России. Об этом на своей странице в социальной сети Виктор Орбан.
По его словам, Зеленского не интересует, во сколько этот план обойдется народу Венгрии.
«Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!», — резко высказался политик.
Ранее Орбан заявил, что большинство граждан европейских стран против вступления Украины в Европейский союз (ЕС).
«Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику», — пояснил глава венгерского правительства.