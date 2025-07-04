Орбан резко высказался о «плане Зеленского»

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заставить Венгрию отказаться от энергоресурсов из России. Об этом на своей странице в социальной сети Виктор Орбан.

По его словам, Зеленского не интересует, во сколько этот план обойдется народу Венгрии.

«Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!», — резко высказался политик.

Ранее Орбан заявил, что большинство граждан европейских стран против вступления Украины в Европейский союз (ЕС).