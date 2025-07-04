В США раскрыли подробности разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили передачу средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву. Подробности беседы глав государств раскрыл журналист американского портала Барак Равид.

Помимо этого, Трамп и Зеленский затронули тему ударов Вооруженных сил (ВС) России по территории Украины, рассказал журналист со ссылкой на неназванный источник.

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Ранее украинский лидер сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом. По его словам, они обсудили военную помощь США Украине и совместное производство дронов.