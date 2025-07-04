Президент США Дональд Трамп раскрыл интимную деталь о своей жене Мелании. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.

Во время своего выступления на митинге в Айове Трамп заявил, что зовет свою жену в постели «первой леди». По его словам, таким образом он напоминает сам себе о том, что он президент.

«Я помню, как сказал нашей великой первой леди... Я называю ее “первая леди”, разве это не ужасно? Я говорю: “спокойной ночи, первая леди, моя дорогая”, потому что это напоминает мне, что я президент», — заявил он.

Ранее Трамп заявил об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине.