Минобороны Нидерландов обвиняет российскую сторону в применении химического оружия на Украине, опираясь на фейки киевского режима.

Об этом рассказали РИА Новости в постпредстве России при Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО).

Собеседник агентства отметил, что российские оппоненты работаю по незамысловатой схеме — провокации «под чужим флагом».

«Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой — «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», — подчеркнули в постпредстве России при ОЗХО.

Там добавили, что в распространяемых киевским режимом нотах и заявлениях Минобороны Нидерландов отличий практически не найдётся.

Ранее стало известно, что в ОЗХО игнорируют данные России о нарушениях Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) военными ВСУ.