Французский представитель в Совбезе ООН может начать вести себя подобающим образом после разговора президента РФ Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном .

Об этом написал в статье для издания Sonar21, выдержки из которой приводит РИА Новости, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В частности, он указал на то, что Путин и Макрон обсудили свои роли в Совбезе ООН.

«Основываясь на собственном опыте, который я получил в апреле 2024 года, могу без оговорок заявить, что французский представитель в этой организации – полный придурок», – подчеркнул он.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, обсуждение конструктивной роли СБ ООН двумя лидерами может привести к тому, что французский представитель все-таки станет вести себя как настоящий дипломат.

Макрон обратился к Путину за советом

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Макрон отметил важность его беседы с Путиным.