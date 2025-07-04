МИД Армении вручил ноту протеста послу из России

Андрей Дуванов

МИД Армении вручил российскому послу Сергею Копыркину ноту протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на radar.am.

МИД Армении вручил ноту протеста послу из России
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Как объяснили в армянском МИД, причиной стали высказывания со стороны России по теме внутриполитических процессов, которые происходят в стране. Такие высказывания были восприняты как «откровенно недружелюбные», при этом в Ереване добавили, что подобные слова поддержали как российские СМИ, так и некоторые должностные лица.

«Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота», — сообщили в МИД Армении.

Ранее власти Армении выразили желание вступить в ШОС.