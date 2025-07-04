МИД Армении вручил ноту протеста послу из России

МИД Армении вручил российскому послу Сергею Копыркину ноту протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на radar.am.

Как объяснили в армянском МИД, причиной стали высказывания со стороны России по теме внутриполитических процессов, которые происходят в стране. Такие высказывания были восприняты как «откровенно недружелюбные», при этом в Ереване добавили, что подобные слова поддержали как российские СМИ, так и некоторые должностные лица.

«Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота», — сообщили в МИД Армении.

Ранее власти Армении выразили желание вступить в ШОС.