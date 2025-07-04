В ЕС анонсировали выделение Молдавии 270 млн евро

Первые 270 миллионов евро выделит Европейский союз (ЕС) Молдавии для реализации «плана роста». Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите ЕС - Молдавия.

По ее словам, указанные средства пойдут на новую мультирегиональную больницу, восстановление сетей теплоснабжения в Кишиневе и снижение счетов на электричество и газ.

«Также, конечно, много инвестиций в конкурентоспособность Молдавии», – заявила глава ЕК.

Также политик сообщила, что Европейский союз намерен отменить плату за роуминг для граждан Молдавии, обеспечить бесплатный Wi-Fi в столице республики и упростить денежные переводы через включение страны в единую платежную систему.

Напомним, в конце июня в Кишиневе состоялся митинг оппозиции в защиту суверенитета республики. По оценкам организаторов, в нем участвовали около десяти тысяч человек.