Японский премьер уличил Трампа во лжи

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уличил главу Белого дома Дональда Трампа в распространении информации, которая не соответствует действительности. Главу японского правительства процитировало агентство Kyodo.

Поводом стало недавнее заявление Трампа о том, что Япония будто бы отказывается покупать американский рис, несмотря на то, что страдает от дефицита этого продукта питания. Встречаясь с японскими фермерами в префектуре Фукусима, Исиба не упустил возможности опровергнуть эти слова американского лидера.

«Мы импортируем рис из Калифорнии. Мы должны убедиться, что американская сторона ясно понимает этот момент», — сказал Исиба.

Между тем в самой Японии резкий рост цен на рис, вызванный в основном плохим урожаем, стал ключевой проблемой. Небольшого снижения его стоимости удалось добиться за счет продажи этого продукта из правительственных чрезвычайных запасов.

В начале июня сообщалось, что дефицит риса в Японии приобрел масштабы национального кризиса. Нехватка этого продукта назревала с 2023 года и в первый месяц лета пятикилограммовый мешок риса подорожал в среднем до 4223 иен (29,15 доллара), то есть почти вдвое больше, чем год назад. Это отразилось и на ускорении инфляции. Некоторые школы даже уменьшили количество дней, когда рис там подают на обед.