Названа возможная причина блэкаута в Праге

Причиной отключения электроснабжения в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора ČEPS.

Там отметили, что все подстанции электропередающей сети, снабжающие электричеством Прагу, уже возобновили работу после масштабного отключения в середине 4 июля.

«Возможной причиной отключения электроснабжения стал выход из строя высоковольтной линии V411», — добавили в ČEPS.

Ранее сообщалось, что в Праге и ряде других регионов Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии. Оно привело к остановке движения поездов, метро, трамваев и троллейбусов, а также закрытию торговых и общественных заведений.