Раскрыто, как Лавров спас Вучича от беды

360kuai: Лавров спас Вучича от беды
Китайское издание 360kuai сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров спас президента Сербии Александра Вучича от беды.
По мнению авторов издания, Лавров «надавал по "черным рукам" западных спецслужб», когда в Белграде вспыхнули протесты. Таким образом издание описало слова Лаврова о том, что Россия следит за ситуацией в Сербии. Как посчитали китайские аналитики, эти слова стали сигналом для западных спецслужб.
«С одной стороны, это прямое предупреждение западным странам, что Россия следит за ними, и им не следует пытаться делать какие-либо трюки. С другой, эта поддержка придала уверенности Вучичу и его сторонникам. Россия помогает Сербии обнаружить "черные руки" западных спецслужб в беспорядках и устранить иностранное вмешательство, чтобы Сербия смогла остановить хаос на улицах», — говорится в статье.
Ранее стало известно о том, что протестующие в Белграде намерены полностью заблокировать город.