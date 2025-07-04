Китайское издание 360kuai сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров спас президента Сербии Александра Вучича от беды.

По мнению авторов издания, Лавров «надавал по "черным рукам" западных спецслужб», когда в Белграде вспыхнули протесты. Таким образом издание описало слова Лаврова о том, что Россия следит за ситуацией в Сербии. Как посчитали китайские аналитики, эти слова стали сигналом для западных спецслужб.

«С одной стороны, это прямое предупреждение западным странам, что Россия следит за ними, и им не следует пытаться делать какие-либо трюки. С другой, эта поддержка придала уверенности Вучичу и его сторонникам. Россия помогает Сербии обнаружить "черные руки" западных спецслужб в беспорядках и устранить иностранное вмешательство, чтобы Сербия смогла остановить хаос на улицах», — говорится в статье.

Ранее стало известно о том, что протестующие в Белграде намерены полностью заблокировать город.