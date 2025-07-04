Запад Сирии охватили лесные пожары

Лесные пожары охватили несколько провинций в западной части Сирии, зона возгорания продолжает расширяться из-за сильного ветра и повышения температуры воздуха. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий во временном правительстве страны Раед ас-Салех.

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"Лесные пожары в провинции Латакия охватывают все большую площадь: это происходит из-за сильного ветра и повышенной температуры воздуха. Мы уже направили туда несколько дополнительных пожарных бригад", - приводит его слова телеканал Syria TV. Ас-Салех также отметил, что процесс тушения затрудняется тем, что охваченные огнем районы "расположены на пересеченной местности".

Со своей стороны силы гражданской обороны Сирии (бывшие "Белые каски") рассказали, что пожары в Латакии расширяются также из-за удаленности источников воды от очагов возгорания и взрывов боеприпасов, оставшихся в провинции после вооруженных конфликтов. По оценке спасателей, пламя уже "нанесло серьезный ущерб лесам, сельскохозяйственным угодьям и фруктовым садам" в Латакии, огонь там пока потушить не удается.

Сирийская гражданская оборона проинформировала, что возгорание произошло и в столице страны, городе Дамаск, недалеко от президентского дворца. В настоящий момент огонь потушен, о жертвах в результате инцидента пока не сообщалось, его причины выясняются.