Макрон назвал важным разговор с Путиным по иранскому вопросу

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал важным разговор с российским лидером Владимиром Путиным по иранскому вопросу. Об этом он сказал журналистам.

Макрон заявил, что позвонил Путину прежде всего, чтобы обсудить иранский вопрос и важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, президент России выразил готовность содействовать.

«Было очень важно заручиться этим согласием, поскольку Франция также несёт ответственность за обеспечение стабильности», — приводит его слова ТАСС.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис высмеял Макрона после его звонка Путину.