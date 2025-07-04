Макрон назвал важным разговор с Путиным по иранскому вопросу
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал важным разговор с российским лидером Владимиром Путиным по иранскому вопросу. Об этом он сказал журналистам.
Макрон заявил, что позвонил Путину прежде всего, чтобы обсудить иранский вопрос и важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, президент России выразил готовность содействовать.
«Было очень важно заручиться этим согласием, поскольку Франция также несёт ответственность за обеспечение стабильности», — приводит его слова ТАСС.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис высмеял Макрона после его звонка Путину.