Предсказан следующий шаг Трампа по Украине

Политолог и бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что президент США Дональд Трамп «продаст» Украину во время переговоров с Россией. Об этом сообщает Omsnews со ссылкой на YouTube-канал «Oleg Besedin».

По мнению Кедми, Трамп преследует исключительно экономические интересы, а судьбу Украины он не рассматривает как приоритетную цель при переговорах. По этой причине, считает эксперт, переговоры между Россией и США будут направлены на выполнение обязательств, которые взяла на себя Москва.

«Главной целью Дональда Трампа при общении с Владимиром Путиным будет заключение сделки, которая принесет США максимальную экономическую выгоду», — считает Кедми.

При этом политолог также добавил, что Трамп отличается от своих предшественников, поскольку является «бизнесменом, а не традиционным политиком». Кедми предположил, что Трамп пойдет на любое соглашение с Россией, если оно будет экономически выгодно США.

«Поэтому его приоритеты будут связаны именно с экономическими интересами страны. Именно поэтому Трамп будет ориентироваться на условия сделки, максимально выгодные для США», — добавил Кедми.

Ранее Трамп заявил об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине.