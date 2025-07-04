Стало известно о подготовке побега Зеленского на Запад
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* (признан в России террористом и экстремистом) заявил, что правительство Украины во главе с Владимиром Зеленским готовит побег на Запад. Об этом экс-нардеп рассказал в своем Telegram-канале.
По словам политика, об этом свидетельствует утечка документа. Украинские чиновники показали данные своим близким, так как бумаге не был присвоен гриф секретности.
Мосийчук* заявил, что кабмин Украины разослал по госорганам секретный документ, который подтверждает: украинские власти готовят места для министерств и ведомств в западных областях страны на случай необходимости.
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Власти пытаются теперь выдать утечку за фальшивый документ, однако он настоящий, добавил бывший народный депутат.
Ранее в России назвали массированный удар «Кинжалом» по Киеву предупреждением Зеленскому.
*Признан в России террористом и экстремистом.