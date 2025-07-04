Президент Перу с двухпроцентным рейтингом доверия удвоила себе зарплату

Президент Перу Дина Болуарте приняла решение вдвое увеличить свою зарплату – до $10 тысяч в месяц. При этом, как сообщает Reuters, ее рейтинг одобрения колеблется между 2 и 4%.

Новая заработная плата президента в 30 раз превышает минимальный размер оплаты труда в стране, где уровень бедности достигает примерно 30%. Оппозиционный политик Хамиа Кито охарактеризовал это решение как «издевательство» над народом, который испытывает серьезные трудности, и заявил о намерении внести в Конгресс предложение об отмене повышения зарплаты президенту.

Министр экономики объявил о новом окладе президента 2 июля, аргументируя это тем, что зарплата главы государства в Перу одна из самых низких в регионе, уступающая лишь Боливии. Исследование Rio Times за 2024 год показало, что доходы президентов Латинской Америки варьируются от $3 до $22 тысяч, при этом средний показатель составляет около $9,6 тысяч.

С 2018 года Перу пережила смену шести президентов, трое из которых сейчас отбывают наказание в тюрьме.

До этого Путин удивился размерам зарплаты в Москве в 160 тысяч.