Трампу дали совет по встрече с Путиным

Президенту США Дональду Трампу стоит осенью договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о проведении встречи. Такой совет главе Белого дома дал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Трампу стоит подождать до осени, а потом попробовать договориться встретиться с Путины, чтобы уладить все дела с Россией», — посоветовал аналитик.

По мнению Меркуриса, американский лидер выбрал верный внешнеполитический курс для США, поскольку он «постепенно дистанцируется» от конфликта на Украине.

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Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президенты стран в ходе телефонного разговора не поднимали вопрос о возможности личной встречи, хотя «эта идея висит в воздухе».

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но она должна быть «хорошо подготовлена».