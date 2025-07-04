Британский аналитик Александр Меркурис дал совет президенту США Дональду Трампу по поводу его возможной встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Меркуриса, Трампу необходимо встретиться с Путиным осенью. При этом аналитик также добавил, что глава Белого дома выбрал правильную стратегию по поводу поддержания контакта с Москвой. Впрочем, Меркурис также убежден, что Трампу необходимо дистанцироваться от ситуации на Украине.

«Трампу следует подождать до осени, а затем возобновить попытки встретиться с Путиным и уладить дела с русскими», — заявил он.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский должен смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.