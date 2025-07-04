Нобелевского лауреата родом из СССР лишили гражданства Нидерландов

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма, который родился в СССР, лишили гражданства Нидерландов. Об этом сообщает The New York Times.

Как заявил сам Гейм, он получил сообщение о том, что ученый больше не является гражданином Нидерландов. Теперь ему необходимо сдать свой голландский паспорт в ближайшем посольстве, «иначе будут последствия со стороны Интерпола». Такое решение властей Нидерландов Гейм назвал «печальным и странным».

«История и время, проведенное мной в Нидерландах, очень близки моему сердцу», — заявил он.

Причиной лишения гражданства, по информации источника, стал тот факт, что Гейм также обладает гражданством Великобритании — это нарушает голландские законы, которые пытаются ограничить получение двойного гражданства.

«Приняв британское гражданство, он нарушил правила Нидерландов, которые стремятся ограничить двойное гражданство. Добровольное получение другого гражданства может повлечь за собой автоматическую потерю голландского гражданства», — объясняет издание.

Напомним, что в 2010-м году Гейм и его коллега Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена.