"Скотство в чистом виде": в Киеве пожаловались на США

Украинское издание Focus назвало "скотством" решение США замедлить поставки вооружений и боеприпасов Киеву. Кроме этого автор выразил недовольство тем, что оружие, заказанное еще при бывшем американском президенте Джо Байдене для Украины, теперь перенаправляется для пополнения запасов в самих США.

В публикации говорится, что после прихода к власти администрации Дональда Трампа и смены руководящего состава Пентагона были замедлены или приостановлены процедуры заказа оружия у производителей, хотя эти процедуры и так занимали несколько месяцев.

При этом, подчеркивает автор, то оружие, которое уже производится для Украины, а именно ракеты для "Пэтриотов", "Хаймарсов", "Стингеры" и снаряды для артиллерии, теперь Пентагон забирает для пополнения складов.