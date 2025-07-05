Ни в одной стране полиция не терпит такого давления каждый день, как в Сербии, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Полиция терпит удары палками, полицейских бьют просто потому, что, как говорят сами эти люди и их представители... «Нам пришлось избить полицию, потому что не могли пройти прямо к дому — и нужно было обойти через другую улицу». И за это они избивают полицейских», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, сотрудники правоохранительных органов терпят давление каждый день. Он также назвал ситуацию «театром лицемерия и театром абсурда».

Президент подчеркнул, что полиция, несмотря на то что он измотана, продолжит выполнять свои задачи.

Ранее Вучич заявил об ослаблении поддержки уличных протестов в Сербии.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко оценил ситуацию в Сербии как «вялотекущую «цветную» революцию».