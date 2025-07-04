Стало известно, сколько американцев поддержали бы партию Маска

Сорок процентов американцев, вероятно, поддержали бы или проголосовали за партию «Америка», которую предложил создать бизнесмен Илон Маск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Quantus Insights.

Ранее Маск на фоне несогласия с продвигаемой президентом США Дональдом Трампом законопроектом по сокращению госрасходов, предложил создать в стране новую политическую партию, заявив, что сейчас Соединенные Штаты «однопартийные».

«Выдвинутая бизнесменом идея партии «Америки» вызвала интерес у 40% респондентов, особенно среди молодых избирателей и мужчин-республиканцев», — говорится в результатах опроса Quantus Insights.

Противоположной точки зрения придерживаются 38% избирателей, еще 22% не смогли дать точного ответа. Наиболее скептически к идее Маска отнеслись представители старшего поколения и сторонники Демократической партии.

«Речь идет о растущем ощущении того, что существующий порядок не в состоянии представлять страну такой, какой она есть на самом деле или хочет быть», — отмечается в тексте.

Опрос проводился с 30 июня по 2 июля. В нем приняли участие 1000 американцев.