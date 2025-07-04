На Западе перечислили уязвимости Европы перед Трампом

Европа по-прежнему очень зависит от США в экономическом, оборонном и даже в плане безопасности. Об этом заявил бывший главный экономический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер в интервью газете Der Spiegel.

По его словам, американский президент Дональд Трамп пользуется этими уязвимостями.

«Он всегда сначала предъявляет максимальные требования и считает, что в конечном итоге он добьется большего и окажется победителем», — пояснил Реллер.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен усомнилась в том, что ей удастся договориться с президентом США Дональдом Трампом о пошлинах. По словам руководителя ЕК, Европейский союз готовится к тому, что Брюссель и Вашингтон не сумеют достичь соглашения об отмене тарифов. В такой ситуации ЕС готовит ответные меры.

Также США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что решение Вашингтона станет серьезным ударом и неудачей для Киева, НАТО и Европейского союза.