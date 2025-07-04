Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели 4 июля «очень важный» телефонный разговор. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Накануне американские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона во время телефонного разговора 4 июля.

«Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали – совсем скоро», — написал Ермак.

В начале текущей недели США объявили о прекращении военных поставок Киеву на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли объяснила данное решение тем, что Вашингтон «ставит интересы Америки на первое место». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО.