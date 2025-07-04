Президент Польши назвал страну, которая «спасла» Украину

Именно Польшу следует благодарить за «спасение» Украины, заявил президент республики Анджей Дуда.

© Газета.Ru

Его цитирует издание Onet.

«Я считаю, мы можем смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что мы были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», — сказал польский лидер.

По его словам, Киев «буквально умолял» Варшаву передать ВСУ самолеты МиГ-29. Дуда отметил, что Польша действительно спрашивала разрешению у НАТО на поставку истребителей, однако США заблокировали инициативу.

Польша нашла хитрый способ отправить Украине рекордное число танков. Какую роль в этой схеме играет дружественная России страна?

3 июля журнал Military Watch Magazine сообщил, что Польша заключила контракт с Южной Кореей на приобретение 180 танков K2 «Черная пантера». Данная сделка позволит Польше заменить устаревшие советские Т-72 и PT-91, которые будут переданы Украине.

Ранее в Польше предрекли ВСУ проблемы из-за отправки Россией на фронт большой партии танков.